Gustinho anuncia que irá destinar R$ 4 milhões para duplicação da Rodovia Antônio Martins

Na manhã desta segunda-feira, 29, o deputado federal Gustinho Ribeiro acompanhou o governador Belivaldo Chagas durante visita às obras de duplicação do trecho da Rodovia Antônio Martins de Menezes, em Lagarto. Na oportunidade, Gustinho anunciou que irá destinar R$ 4 milhões para que o Governo do Estado amplie a duplicação.

O projeto atual previa a duplicação do trecho que vai do Fórum até o trevo de acesso à cidade de Riachão do Dantas. Agora, com o incremento de uma emenda do deputado Gustinho, a obra irá se estender do trevo de Itabaiana até o trevo que dá acesso à barragem e às industrias Maratá.

“A duplicação da rodovia estadual em nossa cidade representa um avanço muito importante para a economia. A Prefeitura também construiu uma nova entrada e isso vai ajudar não só no trânsito mas, principalmente, no desenvolvimento de Lagarto”, afirmou Gustinho.

“Por isso, vamos destinar R$ 4 milhões para que o Governo do Estado, através do DER, dê prosseguimento e estenda a obra. Nosso mandato está a serviço do sergipano e pensando sempre no crescimento do nosso Estado”, pontuou Gustinho Ribeiro.

