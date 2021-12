Homem é preso em flagrante por tentar matar a ex-companheira e a filha atropeladas

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prenderam, em flagrante, na noite dessa segunda-feira (29), um homem acusado de tentar matar a ex-companheira e filha atropeladas, em uma rodovia localizada no município de Nossa Senhora da Glória, região do Alto Sertão sergipano.

De acordo com a delegada Vanessa Feitosa, as equipes policiais tiveram conhecimento de que o suspeito aguardou dentro de um veículo, em uma rua lateral, pela passagem de sua ex-companheira. No momento em que ela estava pilotando uma motocicleta trazendo como garupa a filha, o suspeito teria avançando com o carro na direção do ciclomotor.

Conforme a delegada, a ex-companheira do suspeito apresentava várias escoriações pelo corpo, assim como sua filha, que também foi atingida. “As lesões foram extensas e, segundo o apurado até o momento, não houve uma nova investida, pois terceiros se aproximaram do local e auxiliaram as vítimas”, detalhou.

Em continuidade às diligências, as equipes policiais procuraram o suspeito nas cidades de Porto da Folha, Nossa Senhora de Lourdes, Canhoba e Aquidabã. Ele foi encontrado e preso em Feira Nova.

Assim, foi lavrado o auto de prisão em flagrante na Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, por tentativa de feminicídio. Ele foi encaminhado para uma das unidades policiais de Aracaju, onde aguarda a audiência de custódia.

Fonte e foto SSP