Confirmada a morte do policial Edinilton Paim, após acidente

Foi confirmada a morte do policial civil Edinilton Paim dos Santos. O Huse divulgou boletim médico nesta terça-feira (30). O delegado-geral, Thiago Leandro, lamenta profundamente o falecimento do agente de polícia de 1ª classe. Ele morreu nesta manhã, nas dependências do Hospital de Urgência Sergipe, após não resistir aos ferimentos causados por um grave acidente de carro na noite deste domingo no trevo de acesso à Praia de Abaís, em Itaporanga D’Ajuda.

O policial foi socorrido e submetido a uma cirurgia neurológica de emergência, mas veio a falecer horas depois. Paim ingressou na Polícia Civil em junho de 2005. Era natural de Pojuca (BA) e deixa dois filhos. Policial há 16 anos, se destacou no Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

De acordo com o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), o policial deu entrada na unidade hospitalar com TCE grave, com hipertensão intracraniana, além de trauma abdominal fechado. O servidor foi submetido a uma craniectomia descompressiva, porém, a gravidade da lesão cerebral determinada pelo alto impacto provocou múltiplos focos de hemorragia cerebral, o que contribuiu para o óbito.

A Polícia Civil de Sergipe perde hoje um dos seus melhores integrantes. Além de servidor policial, ele era reconhecido como um excelente instrutor de cursos sobre o uso de drones em ações, operações e investigações das forças de segurança pública. Paim ministrou aulas em várias policias do Brasil.

Nossas condolências e total solidariedade aos colegas, amigos e familiares. Pedimos a Deus o consolo e orações nesse momento de dor e consternação.

Fonte: Assessorias de Comunicação do Huse e da Polícia Civil