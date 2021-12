Instituto Banese cede máquina trituradora de plástico para a CARE

A cessão foi realizada através do IPTI e possibilitará a ampliação da atuação da CARE no mercado de trabalho

Na manhã da segunda, dia 29, o Instituto Banese, através do IPTI – Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação, cedeu um moinho triturador de plástico PP para a Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (CARE). A cessão de uso, que possibilita a participação da cooperativa em um novo projeto do IPTI, resulta em uma ampliação do leque de atuação da CARE no mercado.

Idealizado pelo professor Paulo Gomes, da Universidade Federal da Bahia e parceiro do IPTI em outras ações, o projeto consiste em utilizar o plástico que será triturado para a confecção de uma variedade de peças, conforme explica o diretor presidente do IPTI, Rodrigo de Maio Almeida. “A ideia é que a CARE utilize essa máquina para fazer a trituração de plástico PP e o próprio IPTI usará esse plástico triturado para a confecção de peças através de uma metodologia que está sendo desenvolvida em apoio com o professor Paulo, reaproveitando esse plástico para criar estruturas que podem ser usadas para montar tampos de mesa, mourão de cerca, dentre outras peças de acordo com a demanda e criatividade”.

Para ele, a entrega da máquina também possibilita que a CARE diversifique a forma de reciclagem e reutilização do plástico. “A cooperativa abre uma nova oportunidade de negócio, afinal, o uso não será exclusivo do IPTI, a máquina poderá ser utilizada para levantar recursos para a própria cooperativa. Além disso, a nova reutilização do plástico contribui com a preservação do meio ambiente”, completa Rodrigo.

A preservação ambiental tem sido uma das frentes do Instituto Banese, que através de diversas ações vem trabalhando para a conscientização de seus colaboradores, além de desenvolver ações externas. Parceiro da CARE há alguns anos, o Instituto Banese reforça seu compromisso com a preservação do meio ambiente. “O Instituto Banese já possui convênio com a CARE para a destinação de material reciclável, e agora, estreita laços ao ceder a esta cooperativa, com intermédio do IPTI, uma máquina trituradora de plástico que permitirá nova destinação a este material reciclável, reforçando a atuação do IB em ações que promovem a sustentabilidade ambiental”, afirma Leila Cruz, diretora Administrativa e Financeira do Instituto Banese.

A CARE concorda com os múltiplos benefícios que a chegada do equipamento trará para a instituição. “Essa parceria é muito importante porque atualmente a gente tem uma outra destinação para nosso material, que é o envio para a indústria de reciclagem que utiliza o modo tradicional. Agora surge uma opção inovadora. É uma novidade e um novo mercado que surge para a CARE”, comemora Dárcio Ferreira dos Santos, presidente da CARE.

O Instituto Banese é uma associação mantida pelo Banco do Estado de Sergipe e por suas empresas relacionadas: Sergipe Administradora de Cartões e Serviços S.A. (SEAC), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card e a rede de adquirência TKS, e Banese Administradora e Corretora de Seguros.

Fonte e foto assessoria