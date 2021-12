Laranjeiras: Prefeitura recebe novas máquinas de costura

A Prefeitura de Laranjeiras recebeu nesta segunda-feira, 29, 10 máquinas de costura, que foram doadas através de emenda parlamentar do deputado Fábio Reis e em convênio com a Codevasf. Os equipamentos vão proporcionar a oferta de cursos profissionalizantes e outras oportunidades para as famílias beneficiadas pelos programas e projetos sociais.

O prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca) destacou que este é mais um investimento em economia solidária. “Desde o início da gestão, estamos realizando investimentos importantes, buscando recursos estaduais e federais para beneficiar a população. Algumas emendas parlamentares também foram destinadas ao município e estamos aplicando cada centavo. Em 2021, os laranjeirenses já veem a diferença. Em 2022 faremos muito mais”, destacou Juca.

A solenidade para a entrega das máquinas de costura foi realizada na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e contou com a participação do Superintendente, Marcos Alves Filho, do deputado Federal, Fábio Reis e de outros prefeitos beneficiados.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.