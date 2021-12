McDia Feliz arrecada R$ 22.5 milhões para combater o câncer infanto-juvenil

O McDia Feliz 2021 arrecadou R$ 22.5 milhões, verba que será destinada às iniciativas conduzidas pelo Instituto Ronald McDonald, que promove a saúde e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, e pelo Instituto Ayrton Senna, que contribui para ampliar oportunidades para os jovens por meio da educação.

A campanha é considerada uma das principais iniciativas para arrecadação de fundos em prol de causas infantojuvenis no país, além de ser uma das mais sólidas, com mais de 30 anos contando com a solidariedade da sociedade para impactar positivamente milhares de crianças e jovens brasileiros. A arrecadação deste ano, gerada com a venda de sanduíches Big Mac, teve crescimento de 13% em relação à edição anterior da campanha. Mesmo em um cenário ainda desafiador, em um ano de retomada econômica, a ação contou mais uma vez com o apoio e engajamento da população.

A campanha deste ano irá beneficiar 67 projetos de 57 instituições que atuam com oncologia pediátrica lideradas pelo Instituto Ronald McDonald, localizadas em 20 estados brasileiros mais o Distrito Federal, além de projetos educacionais conduzidos pelo Instituto Ayrton Senna, voltados à formação de educadores responsáveis por levar educação de qualidade para milhares de crianças e jovens das redes públicas de ensino, em diversas regiões do país.

“Ficamos extremamente felizes em ver como a comunidade se engajou novamente com nossa campanha, além de todos os nossos fornecedores, parceiros e funcionários, formando uma enorme corrente do bem. Isso gerou um crescimento representativo de arrecadação este ano e, dessa forma, vamos poder ampliar ainda mais o apoio às milhares de crianças e jovens de todo Brasil que contam com os recursos levantados no McDia Feliz para seguirem com seus tratamentos ou atingirem seu potencial por meio da educação”, comenta Paulo Camargo, Presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, franquia responsável pela operação do McDonald’s na América Latina e Caribe.

“Estamos muito felizes e honrados pela corrente de amor e solidariedade que marcou o dia 23 de outubro, com a campanha McDia Feliz. Através da união de todos e de suas doações, vamos impactar a vida de milhares de crianças e adolescentes com câncer no país, impulsionando nossa missão de aproximar famílias da cura dessa doença que é a que mais mata crianças de 1 a 19 anos, segundo o Inca. Trabalhamos há mais de 22 anos nas principais necessidades no antes, durante e após o tratamento, através do desenvolvimento e da coordenação de programas como Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil, Atenção Integral, Espaço da Família Ronald McDonald e Casa Ronald McDonald”, destaca Bianca Provedel, Diretora Executiva do Instituto Ronald McDonald.

Para Roberto Campos, Vice-Presidente de Expansão e Relações Institucionais do Instituto Ayrton Senna, participar da campanha é um ganho de projeção da causa da educação em todo o país, ainda mais na pandemia, que trouxe novos desafios para a educação. “Com o McDia, chegamos a vários públicos, desde as empresas parceiras, que compram os tíquetes antecipados, até as pessoas que transformam Big Macs em educação indo aos restaurantes no dia da campanha. Além disso, saber que participamos de uma das maiores campanhas de marketing relacionada à causa do país, junto ao Instituto Ronald McDonald, é muito gratificante, e possibilita que se conscientize ainda mais sobre as causas da educação e saúde”, afirma Campos.

O McDia Feliz é a maior ação social do McDonald’s na região e integra a estratégia de atuação ESG da Arcos Dorados, Receita do Futuro. Desde 1988, cerca de R$ 350 milhões já foram arrecadados.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 350 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a franquia responsável pela operação do McDonald’s em 20 mercados da América Latina e do Caribe, com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes da marca nessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.250 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 90.000 funcionários (dados de 30/09/2021). No Brasil, são mais de 1.050 unidades, empregando mais de 50.000 pessoas. A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a companhia, por favor, visite o nosso site: www.arcosdorados.com.

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald (IRM) há mais de 22 anos atua para aproximar famílias da cura do câncer infantojuvenil e aumentar as chances de cura da doença. Para atingir esse objetivo, o Instituto Ronald McDonald trabalha promovendo a estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, a capacitação de estudantes e profissionais de saúde para realizarem o diagnóstico precoce, incentiva a adesão a protocolos clínicos e promove disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infantojuvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Saiba mais sobre os programas e as instituições beneficiadas no www.institutoronald.org.br.

Sobre o Instituto Ayrton Senna

Há mais de 25 anos, o Instituto Ayrton Senna contribui para ampliar as oportunidades de crianças e jovens por meio da educação. Nossa missão é desenvolver o ser humano por inteiro, preparando para a vida no século 21 em todas as suas dimensões. Impulsionados pela vontade do tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna de construir um Brasil melhor, atuamos em parceria com gestores públicos, educadores, pesquisadores e outras organizações para construir políticas e práticas educacionais baseadas em evidências. Estamos em permanente processo de inovação, continuamente investigando novos conhecimentos para responder aos desafios de um mundo em constante transformação. Partindo dos principais desafios da educação identificados por gestores e educadores com quem trabalhamos no dia a dia, produzimos, sistematizamos e validamos conhecimentos críticos para o avanço da qualidade da educação, em um trabalho conjunto com as redes públicas de ensino. Todo o conhecimento produzido é compartilhado com mais atores por meio de iniciativas de formação, disseminação, cooperação técnica e transferência de tecnologia. Nossas ações são financiadas por doações, recursos de licenciamento e por parcerias com a iniciativa privada. Considerando nossas iniciativas voltadas para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, em 2020, estivemos em 26 unidades federativas e em mais de 900 municípios, onde apoiamos a formação de cerca de 130 mil profissionais, responsáveis pela educação de mais de 3 milhões de alunos. www.institutoayrtonsenna.org.br.

Fonte e foto assessoria