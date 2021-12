Militares da PM e CBM Sergipe pedem apoio do presidente da Alese para progressão na carreira

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo, recebeu na manhã desta terça-feira, 30, representantes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros de Sergipe (CBM), que pediram o apoio do parlamentar com relação à correção da Lei Estadual nº277/2016, referente à Progressão por Tempo de Serviço (PTS) dos subtenentes.

Para o subtenente do Corpo de Bombeiros, Alberto, é essencial para a democracia a relação da Casa Legislativa com a categoria. “Quando se tem espaço para conversar tudo anda. Não estamos aqui pelo sim, mas para o diálogo, pois é importante ouvir os dois lados e buscar o melhor caminho. Queremos a apenas que os subtenentes fossem incluídos no PTS. Então, viemos pedir o apoio do presidente da Alese, Luciano Bispo, no sentido de nos ajudar, junto ao Comandante do Corpo dos Bombeiros e ao Governo de Sergipe para fazer essa correção”, agradeceu o militar confiante na intermediação do parlamentar junto aos setores competentes.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira