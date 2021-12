“O melhor nome para vice e que mais agrega políticos, é de Luciano Bispo”, afirma deputado

O deputado estadual capitão Samuel Barreto usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (30) para declarar apoio ao nome do presidente da assembleia legislativa, Luciano Bispo, como possível pré-candidato a vice-governador, no agrupamento político liderado pelo governador Belivaldo Chagas.

O nome de Luciano é lembrado como um dos que poderia ser o vice, e para Samuel, “o nome de Luciano Bispo é o que mais agrega no agrupamento”, disse o deputado.

Capitão Samuel diz que “analisando a política majoritária para 2022, não tenho dúvida que o melhor nome para vice que mais agrega políticos do Estado todo e arrasta metade do agreste, chama-se deputado Luciano Bispo” e concluiu: “é Itabaiana gritando forte na política em 2022”, diz Samuel.