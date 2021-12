Paquito de Todos lê Carta Aberta com solicitações de prefeitos do Brasil

O vereador Paquito de Todos (Solidariedade) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na manhã desta terça-feira, 30, para ler a Carta Aberta que a da Federação Nacional dos Prefeitos (FNP) elaborou na 81º Reunião Geral, que aconteceu na última semana em Aracaju.

Segundo a carta, os prefeitos do Brasil fazem um alerta e externam a grave preocupação com a descontinuidade do serviço de transporte público urbano decorrente do sufocamento causado pelo aumento de 60% do diesel em 2021. Outro ponto destacado pelos prefeitos na carta é em relação a urgente aprovação no Senado da PEC 13/2021, que irá permitir que os recursos eventualmente não aplicados em 2020 e 2021 no financiamento do ensino, em virtude da pandemia, possam ser investidos até 2023. Esta medida garante a aplicação de R$ 15 bilhões na Educação.

“Essa carta foi discutida na última reunião do FNP e mostra o interesse os prefeitos em busca de recursos para todas as prefeituras do Brasil. E nosso prefeito, Edvaldo Nogueira, estava presente à frente. Deu um show na defesa da nossa Aracaju, do nosso município em busca de recursos para o enfretamento de dificuldades em nossa cidade”, disse.

