Polícia Civil esclarece três casos de abandono de animais em Lagarto

A 3ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto esclareceu, nesta terça-feira (30), mais um caso de abandono de animais no município. Em menos de um mês, três casos foram esclarecidos pela Polícia Civil em Lagarto. O caso ocorreu no último dia 17 de novembro.

Segundo o delegado Felipe Kleber, o caso ocorreu na Estrada do Coqueiro. “Um felino foi abandonado e, houve um questionamento sobre o abandono, mas foi configurada a prática no decorrer da investigação”, detalhou.

O delegado também pediu que as pessoas que procurem as entidades que atuam na causa animal. “Orientamos a população que não abandone animais porque isso configura o crime de maus-tratos presente na Lei dos Crimes Ambientais”, evidenciou.

Outros casos

Na terça-feira (9), a Delegacia Regional de Lagarto esclareceu um caso de abandono de animais que ocorreu no dia 7 de setembro. Quatro gatos foram abandonados e morreram em uma sequência de quatro dias. O autor foi indiciado por maus-tratos contra animais.

Já na sexta-feira (19), a unidade policial apresentou o resultado das investigações sobre o abandono de três gatos na praça do Forródromo. O caso ocorreu no dia 27 de outubro. O autor do abandono foi identificado e confessou a prática delitiva.

Fonte e foto SSP