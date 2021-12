Prédio Maria Feliciana será iluminado com decoração natalina

Acendimento das luzes acontece nesta terça-feira

O prédio mais alto de Aracaju será iluminado com decoração natalina nesta terça-feira, 30. A iluminação é fruto da parceria entre a Energisa Sergipe e o Governo do Estado. O acendimento das luzes acontece às 18h.

O prédio será iluminado com 30 mil pontos de microLED em formato de árvore de Natal gigante, preenchida com estrobos e 180 metros de mangueiras em LED nas cores âmbar e branco. A sacada do edifício também estará iluminada com micro lâmpadas em LED e estrobos.

“Este é o terceiro ano realizamos esta ação em parceria com o Governo do Estado. A decoração é toda com lâmpadas led com baixo consumo de energia e alta tecnologia. Um presente para os sergipanos, reforçando assim o nosso compromisso com a esperança e otimismo por dias melhores”, ressalta o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Carlos Currais.

Parque da Sementeira

No dia 6 de dezembro, acontecerá o acendimento das luzes no Parque da Sementeira, em parceria com a Prefeitura Municipal de Aracaju. Serão 7 milhões de pontos de luz com temáticas variadas do Natal, como árvore flutuante de 12 metros, casa do Papai Noel interativa, anjos 3D, caixa de presente gigante com seis metros, um presépio dourado e trenó com lâmpadas, simulando o movimento das renas, entre outros atrativos.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas