Prefeitura Ribeirópolis reinaugura centro saúde na Serra do Machado

A prefeitura Municipal de Ribeirópolis reinaugura o Centro de Saúde Irmã Alice de Jesus Fernandes, localizado no Povoado Serra do Machado, onde irá beneficiar toda a região com atendimentos médicos, odontológicos e farmácia básica com qualidade de atendimento e prestação de serviço público.

Na oportunidade estiveram presentes o prefeito do município, Rogério Sobral (PL), a vice-prefeita Maria de Nelson, a secretária de saúde Irene Portela, os deputados federal e estadual, Bosco Costa (PL) e Talysson de Valmir (PL), ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, vereadores, servidores e a ex-prefeita de Ribeirópolis, Uita Barreto.

De acordo com o prefeito, ele foi eleito para cuidar da cidade e do povo e está cumprindo esta missão com muito carinho. “A última reforma do centro médico foi em 2010, de lá para cá, nada foi feito. Agora pude reformar e dar uma melhor comodidade e qualidade de vida a toda população de Serra do Machado e região”, destacou Rogério Sobral.

A secretária de saúde e enfermeira, Irene Portela disse ter orgulho e gratidão em fazer parte deste projeto. “É com imensa gratidão que a comunidade da Serra do Machado recebe essa reforma, onde vai ajudar na qualidade de atendimento, prestação de serviço e somos uma administração imparcial para que todos tenham um atendimento digno”, explicou Irene.

Ela foi uma mulher portuguesa que chegou ao Lar Dona Conceição desde sua fundação. Hospitaleira, morou no Povoado Serra do Machado por vários anos e saiu com idade já avançada, onde dedicou seu tempo a conversar com a comunidade e visitar as famílias para ajudar em conjunto com a Fundação. Diante de sua bondade e papel prestado à comunidade, a gestão achou por merecedora homenageá-la para que seu papel e sua sabedoria fossem eternamente lembrados.

Por Governo Municipal de Ribeirópolis

Foto: Ascom.