Presidente do DC Mulher, Giovanna Rocha, diz que “não concordo com essa conduta imoral dessa Danielinha”

A presidente do diretório do DC de Aracaju e Presidente da AMA – Associação das Mulheres de Aracaju, Giovanna Rocha, fez duras críticas à delegada Danielle Garcia, predidente do diretório estadual do Podemos, ao afirmar que ela estaria pretendendo “dar um golpe” para manter uma vaga na Alese.

Gionanna diz que “mulher defende a luta por mais mulheres na política, sociedade e no terceiro setor. Não podemos aceitar essa afronta de uma delegada que só pensa em si própria e não na maioria da população brasileira, que somos nós Mulheres, e tentar dá um golpe em tirar uma parlamentar feminina para satisfazer seu ego, coisa que nunca fez nada por Sergipe e nem por nós Mulheres”, disse Giovanna.

Demonstrando muita irritação ela afirma: “Não aceito!”, avisa, afirmando que “não concordo com essa conduta imoral dessa ‘Danielinha’, que vem achar que a Alese e a Justiça Eleitoral é delegacia de polícia”, disse.

Para Giovanna, Danielle quer o mandato da deputada Gracinha, por cota do imbróglio juridico no TRE/SE.