Rodrigo Valadares é eleito a Tesoureiro Nacional do PTB

Na manhã desta terça-feira, 30, ocorreu em Brasília a convenção para eleger a nova executiva nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e a chapa liderada por Graciela Nienov, atual presidente em exercício, foi eleita. Com a mudança, o até então Secretário Geral Nacional do Partido e deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares, passará a ocupar o cargo de Tesoureiro Nacional.

Na votação, ficou decidido que Graciela dará continuidade ao trabalho exercido, assumindo de vez a presidência do Partido. O vice-presidente eleito foi o deputado Marcus Vinícius e o novo Secretário Geral será o deputado Jeferson Alves.

Em discurso de comemoração, Rodrigo Valadares elogiou a trajetória da atual presidente dentro do partido, ressaltando a batalha vencida. “Uma menina do Sul, filha de uma professora e de um agricultor, já foi muito humilhada e hoje é Presidente Nacional de um dos maiores partidos do Brasil que tem 76 anos de história… Tentaram acabar com Graci, foram 100 dias de pancada e ela se manteve calada e firme, porque Deus dava forças para ela”, disse.

Religioso, para o novo tesoureiro tudo ocorreu de conformidade com os planos de Deus. “Quando Deus muda a circunstância, as coisas acontecem. A gente agonia o nosso coração, ficamos aflitos, mas Deus sempre tem um plano que está cuidando, Ele cuida de todos e nós. Que Deus seja louvado, viva ao PTB, a Roberto Jefferson e a Graciela Nienov”, pontuou.

Finalizando, Rodrigo Valadares declarou que é uma honra fazer parte do PTB e ocupar o cargo de tesoureiro nacional. “Agradeço a confiança da nossa presidente Graciela Nienov e ao nosso líder Roberto Jeferson, que confiam em nosso trabalho e hoje é com muita honra que nós ocupamos uma posição tão importante, a nível nacional, que é a tesouraria nacional do PTB”.

Por Luísa Passos