Senac Glória abre vagas de Rádio e TV e outros cursos

O Centro de Educação Profissional do Senac em Nossa Senhora da Glória está com turmas abertas para cursos de diversas áreas, dentre eles um que foi uma solicitação dos moradores da cidade: o curso técnico em Rádio e TV. Para atender a esta demanda, o Senac construiu e equipou dois modernos estúdios de rádio e de televisão na maior unidade pedagógica do sertão sergipano, inaugurada no dia 14 de outubro.

Para a primeira turma de Rádio e TV do Senac Glória foram abertas 20 vagas, das quais restam apenas algumas matrículas disponíveis. As aulas terão início na próxima quinta-feira, 02 de dezembro, e acontecerão de segunda a sexta-feira no turno da noite, totalizando 800h de carga horária.

No mercado de trabalho, o profissional de Rádio e TV pode atuar em emissoras de rádio e televisão apresentando, produzindo, dirigindo e editando programas. Também é comum encontrar estes profissionais em empresas de publicidade ou trabalhando como autônomos, desenvolvendo projetos sob demanda dos clientes.

Priscila Felizola, diretora regional do Senac, reforça a tradição do curso de Rádio e TV ofertado pela instituição de ensino profissionalizante. “Este curso é um dos carros-chefes do nosso portfólio. Sempre que abrimos turmas em Aracaju, todas as vagas são preenchidas em pouco tempo, formando até lista de espera. E nós não poderíamos deixar de levar este curso para o Senac Glória, até mesmo para atender a uma demanda dos moradores da região”, disse a diretora.

“O curso técnico em Rádio e TV do Senac é reconhecidamente um curso de alto nível, responsável por formar profissionais realmente capacitados para o mercado de trabalho. É possível encontrar vários egressos nossos trabalhando nos veículos de comunicação de todo o Estado, e isso nos enche de orgulho”, completou Priscila.

Outros cursos

Além do curso técnico em Rádio e TV, o Senac Glória está com turmas abertas para títulos nas áreas de Beleza, Informática, Saúde, Gestão e Negócios e Gastronomia e Produção de alimentos. Com carga horária de 18h a 40h, as aulas acontecerão presencialmente nas novas e modernas instalações da unidade educacional.

Na área da Beleza, ainda é possível se matricular em Corte e escova, Penteados, Design de sobrancelhas e Técnicas de esmaltação. Já no segmento de Informática, está aberta a turma de Formatação de computadores, instalação de sistema operacional e aplicativos, além de Informática básica.

Na área da Saúde, as opções são: Primeiros socorros, Assistência de Enfermagem com paciente ostomizado e Assistência de Enfermagem materno-infantil. No eixo Gestão e Negócios, estão abertas as turmas de Desenvolvimento de equipes, E-Commerce: vendendo no comércio eletrônico, e A arte de se comunicar e vender mais. Em Gastronomia, está disponível o curso de Preparo de bolos e tortas.

As matrículas podem ser feitas no site www.se.senac.br ou presencialmente no Senac Glória, localizado à Rua Manoel Francisco de Andrade, nº 100 Bairro Silo, das 8h às 22h.

“É importante ressaltar que esta programação abrange os últimos meses de 2021, a partir da inauguração do Senac Glória no mês de outubro. No próximo ano a unidade contará com uma programação nova e mais recheada, contendo uma diversidade maior de cursos e uma quantidade maior de turmas”, reforçou Priscila Felizola.

Senac Glória

Com capacidade para atender a 500 alunos nos três turnos, o Senac Glória está constituído de sete pavimentos com uma área de construção de quase quatro mil metros quadrados. Os investimentos na obra, mobiliário e equipamentos ultrapassaram R$13,5 milhões.

O prédio conta com 14 salas de aula e laboratórios de Informática, Gastronomia, Rádio, TV, Higiene e Beleza, Saúde, além de uma biblioteca e um auditório reversível e equipado com tecnologia de ponta, com capacidade para até 300 pessoas.

Foto assessoria

Por Helmo Góes