Sergipe abre mais empresas em 2021 e superam 2019 e 2020

Mesmo diante das dificuldades geradas pelo fechamento do comércio no início de 2020, o mercado sergipano tem se recuperado bem durante a pandemia. O ano ainda nem acabou e os onze primeiros meses apontaram uma melhora significativa na abertura de novos negócios.

Segundo dados da Junta Comercial de Sergipe (Jucese), mais de cinco mil empresas foram abertas em 2021 (5.004), saldo já superou os anos de 2019 (4.673) e 2020, que abriu 4.208 empreendimentos. No período de 1º de janeiro a 25 de novembro, Sergipe constituiu 796 empresas a mais em relação aos doze meses do passado, apontando um crescimento positivo de 18,91%.

E não para por aí: O quantitativo atual de alterações realizadas também ultrapassou o ano passado, que computou 9.545 alterações. Nos primeiros onze meses de 2021, usuários da autarquia sergipana solicitaram 10.654 mudanças empresariais – uma diferença de 1.109 a mais contabilizadas em um menor período.

Os saldos demonstram a influência positiva dos investimentos aplicados pelo Governo do Estado através da Jucese, que facilitou os trâmites processuais por meio da desburocratização do registro empresarial, dando mais celeridade aos processos e levando mais pessoas a saírem da informalidade com a regularização do seu negócio.

Fonte: Innuve

Foto: de Will Rodriguez