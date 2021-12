SES realiza mais duas formações de brigadas incêndio nos Regionais

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou na última sexta, 26, a formação de brigada de incêndio no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória e hoje, 29, avançou com os treinamentos com os profissionais do Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro.

Os treinamentos teórico-práticos que envolvem primeiros socorros e técnicas de prevenção/combate a sinistros com fogo são executados pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e pelo setor de Infraestrutura e Projetos setores da SES em parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe.

“Na sexta trabalhamos com 20 pessoas. A equipe do corpo de bombeiros contou com a participação dos bombeiros da unidade de Itabaiana, pela manhã abordamos a teoria e pela tarde ocorreu a prática. A participação do pessoal da Assistência, ou seja, de quem está à frente do serviço foi muito positiva e imprescindível. Nesta segunda está acontecendo em Nossa Senhora do Socorro, mais uma formação com a condução do subtenente Marinho, responsável pela parte de treinamentos do Corpo de Bombeiros de Sergipe, cerca de 40 pessoas sendo capacitadas no Hospital Regional”, relata Carlisson Souza da Silva, técnico de segurança do trabalho da SES.

Carlisson, um dos responsáveis pela execução do cronograma de implementação das brigadas em toda a rede hospitalar de saúde estadual, afirma que além do treinamento, a unidade dispõe de uma série de sistemas necessários para situações de sinistros com fogo. “A unidade já está com todo o sistema de segurança instalado: sistema de alarme, rota de fuga, sistema de iluminação de emergência, sistema de hidrantes com bombas de recalque e extintores, ou seja, todo aparato que o brigadista necessita para atuar no combate a possíveis incêndios de maneira funcional”, explica.

Em 2021 já são seis brigadas formadas nas unidades de saúde de competência da SES. “Iniciamos com o Hospital da Criança, CER IV, Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e viemos para os regionais: Propriá, Glória e agora Socorro. Neste ano já foram seis formações e no próximo ano, estamos planejando contemplar as demais unidades de saúde da rede estadual”, reforça Carlisson.

Para Lucas Giovani Silva Belo, que atua no Administrativo do Hospital Regional de Glória, os conhecimentos compartilhados pela SES por meio do setor de infraestrutura e Corpo de Bombeiros são essenciais para todas as dimensões de sua vida. “Um assunto muito importante para nossa vida pessoal, profissional e social. A SES vem enriquecendo a gente com informações e treinamento para que possamos lidar com situações de emergência, lidar com incêndios e realizar primeiros socorros. A palavra é gratidão pela partilha de conhecimento e informações”, registra Lucas.

O coordenador Geral Administrativo da unidade hospitalar, Djalmo Alves de Aragão, a formação serve, sobretudo, para prevenir situações de emergência. “Um evento de grande importância, grandeza enorme, capacitando a brigada para evitarmos incêndios. É um grande passo para que isso aconteça, por isso, quero agradecer a SES, SESMT e Corpo de Bombeiros, a brigada vai evitar que grandes problemas aconteçam, então, agradeço em nome de todos os servidores do Hospital de Glória”, fala reconhecendo a relevância das ações.

De acordo com Thiago Fonseca de Carvalho, técnico de segurança, os conhecimentos adquiridos deverão ser multiplicados com os demais profissionais do Hospital Regional de Glória. “São conhecimentos muito importantes para os profissionais presentes, entendemos como agir para combater princípios de incêndio em nossa unidade. Hoje foi o primeiro passo, vamos continuar com nossas reuniões e treinamentos para que todos fiquem cada vez mais capacitados, vamos levar os ensinamentos para outros que não tiveram a oportunidade de fazer esse curso”, assevera o técnico.

