Polícia Civil elucida morte praticada por dois adolescentes em Aracaju

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, nesta quarta-feira (1º), que foram concluídas as investigações sobre a morte de Wendel Gabriel dos Santos Gomes, na noite do dia 24 de fevereiro de 2020, no conjunto Orlando Dantas, bairro São Conrado. A morte da vítima se tratou de um ato infracional praticado por dois adolescentes.

De acordo com as investigações, a vítima estava acompanhada de dois adolescentes que simularam um problema na bicicleta para executá-la com disparos de arma de fogo. A vítima morreu ainda no local. A motivação para o ato infracional semelhante ao homicídio teria sido o tráfico de drogas.

Os adolescentes encontram-se foragidos em outro estado da federação e as buscas estão em andamento para localizá-los. Uma cópia do inquérito policial foi remetido à Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) para viabilizar a representação pela internação e busca e apreensão dos adolescentes junto à Justiça.

Fonte e foto SSP