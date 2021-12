Após pedido do vereador Cícero EMURB soluciona problemas no Santa Maria

O vereador Cícero do Santa Maria usou a tribuna da Câmara durante a sessão de hoje ,dia (1), para agradecer e EMURB na pessoa do Presidente Sérgio Ferrari, a qual realizou alguns serviços de extrema importância no Bairro Santa Maria. “Tive uma imensa satisfação em chegar ao local onde antes havia um esgoto a céu aberto e encontrar uma equipe trabalhando e solucionando o problema a qual eu tinha cobrado ao órgão”, afirma o vereador.

Segundo o parlamentar a EMURB também está realizando o processo final de uma obra muito esperada na comunidade Ponta da Asa também localizada no bairro Santa Maria. ” Essa é uma obra muito aguardada por todos e fiquei muito feliz em ver um grande progresso, espero que logo seja finalizada para que o comércio local possa voltar a sua normalidade” disse o vereador que voltou a agradecer o órgão responsável e também ao Prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira pela atenção com os seus pedidos, melhorando assim, segundo ele, a vida de todos os moradores das comunidades mais carentes envolvendo o bairro Santa Maria e região.

Assessoria