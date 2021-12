Ator que interpretou Luciano quando criança no filme Dois Filhos de Francisco é preso

No entanto, o delegado disse ainda que na hora do interrogatório o suspeito mudou a versão, após conversar com seu advogado: “após falar com o advogado, ele negou a prática do crime e disse que não tinha conhecimento da droga”.

De acordo com a Polícia Civil, durante as investigações foram apreendidos quase três mil comprimidos de ecstasy, cogumelos e maconha. Também foram encontrados pelos policiais materiais usados para o preparo da droga para a comercialização e outras substâncias químicas usadas na fabricação de drogas sintéticas.