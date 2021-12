Belivaldo fala das perspectivas para 2022 em reunião com empresários e apresenta os avanços econômicos alcançados

O objetivo do encontro foi de estreitar as relações da classe empresarial com o setor público, visando o desenvolvimento do estado

Com o objetivo de estreitar as relações com a classe empresarial, visando o desenvolvimento do estado, o governador Belivaldo Chagas participou nesta terça-feira (30), de reunião- almoço, promovido pelo Fórum Empresarial de Sergipe.

Na ocasião, o governador apresentou os avanços econômicos alcançados na gestão e as perspectivas do Estado para 2022. “Graças a um trabalho sério de planejamento feito desde o primeiro dia que assumimos, conseguimos fazer o reequilíbrio fiscal do Estado, baseado nos pilares do superávit fiscal, da Reforma da Previdência e do controle dos gastos públicos. Como resultado, subimos a nossa classificação para o conceito B na Secretaria do Tesouro Nacional, possibilitando a chegada de mais investimentos. Também fizemos a maior redução de passivos no país (2019-21), com o pagamento de R$ 550 milhões em dívidas, além de regularizar a folha salarial do serviço público. Além disso, reduzimos os riscos e criamos um ambiente favorável para grandes negócios, com incentivos fiscais de atração e permanência de empresas, com redução de impostos e o Plano Sergipano de Desenvolvimento Industrial”, declarou Belivaldo.

O governador também comentou sobre aceleração dos investimentos realizados pelo Estado, que estão proporcionando aquecimento da economia e gerando emprego e renda para os sergipanos, a exemplo do Pró-Rodovias- Programa de recuperação das rodovias estaduais, que está dentro do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe.

Na área de saneamento, o Estado está com R$ 384 milhões em execução para abastecimento de água e R$ 466 milhões para esgotamento sanitário. Recentemente, o Estado, por meio da Companhia de Abastecimento de Sergipe (Deso), assinou contrato de financiamento de R$270 milhões com o Banco do Nordeste, para execução de obras de saneamento.

O chefe do Executivo estadual reforçou o apoio técnico ofertado aos municípios sergipanos por meio do ProjetarSE, desenvolvido pelo Instituto Banese e governo do Estado. Além disso, informou sobre o programa Pró-Campo Sergipe, que será lançado pelo Estado, com o objetivo de desenvolver a melhoria de vida no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar.

As melhorias na rede estadual de educação também foram abordadas, a exemplo da modernização das escolas estaduais com RS 143 milhões de recursos investidos, assim como aquisição de equipamentos e computadores e disponibilização de pacote de internet para professores e alunos.

Belivaldo destacou a entrega do novo Centro de Convenções, o Hospital da Criança, o CER IV e a execução da reforma do Mercado de Simão Dias, o Terminal Rodoviário Luiz Garcia, a urbanização da Orla Sul. Além da perspectiva de reforma do Parque dos Cajueiros e do Parque da Cidade, a nova orla da Coroa do Meio, que integrará as orlas de Aracaju, num investimento previsto para R$ 30 milhões.

São R$ 1,92 bilhão em investimentos para aceleração do investimento público; R$ 236 milhões para estímulo ao setor econômico; R$ 159 milhões para proteção à população mais vulnerável; R$ 321 milhões para melhorias na rede estadual de educação e R$ 116,4 milhões para melhorias na rede estadual de saúde. “Com tudo isso, chegamos a este momento com R$ 2,7 bilhões em investimentos estaduais, R$ 1,7 bilhão disponibilizados em crédito pelo Banese e podendo anunciar R$ 800 milhões em novos empreendimentos estaduais em todos os setores já a partir do final de 2021”.

O final do discurso, o governador enfatizou que as perspectivas para o próximo ano são positivas. “Estamos esperançosos e confiantes, prontos para investir cada vez mais, para que tenhamos um 2022 promissor. A gente planeja e projeta, temos ações para serem colocadas em prática, mas estamos também a mercê de fatores externos e do apoio do governo Federal. Apesar disso, o que não nos falta é coragem e boa vontade para trabalhar, dedicação e determinação pelo povo”, finalizou.

Na oportunidade, o coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, Joaquim Ferreira, agradeceu a presença do governador e reforçou a parceria do setor empresarial com o setor público. “Nós que fazemos o Fórum Empresarial, estamos muito contentes com a presença do governador. Temos o entendimento que o setor produtivo precisa ter uma aproximação, uma participação maior para ajudar, numa sinergia que possa promover o desenvolvimento do estado”, pontuou.

Fórum Empresarial de Sergipe

O Fórum Empresarial de Sergipe é uma entidade de direito privado, que tem como objetivo discutir e elaborar propostas para a promoção do desenvolvimento econômico e social de Sergipe, estimular o despertar da consciência de toda a sociedade sergipana para as potencialidades do estado e lutar pelo fortalecimento da atividade empresarial. Em 2021, o Fórum completou 21 anos de atuação.

Presenças

Estiveram presentes o secretário municipal da Fazenda de Aracaju, Jeferson Passos, que compuseram a mesa; o deputado estadual Zezinho Sobral, líder do Governo na Alese; o empresário Luciano Barreto, presidente da Associação Sergipana de Obras Públicas e Privadas (Aseopp); Paulo do Eirado, superintendente do Sebrae-SE e o diretor-técnico, Brenno Barreto; Lucas Uriel Lima, coordenador da Fecomércio, Aroldo Franca, Walker Carvalho e outros representantes do setor comercial e empresarial do estado; assim como os secretários estaduais José Carlos Felizola (Segg), José Augusto Carvalho (Sedetec), Sales Neto, superintendentes Marcos Vinícius (Sefaz), Marcel Resende (Superplan) e Oliveira Júnior (Superpar).

Foto assessoria