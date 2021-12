“Bolsonaro está ladeira abaixo”, diz João Daniel após nova pesquisa

O deputado federal João Daniel (PT/SE) classificou como retrato de como a população brasileira enxerga o governo Bolsonaro o índice de 60% de avaliação ruim ou péssimo apontado pela pesquisa do Instituto Atlas/Intel, publicada pelos jornais El País e Valor Econômico. “Esta é a verdade sobre como a população brasileira está vendo o presidente”, disse.

Os índices revelados na pesquisa mostram que a popularidade do presidente entre os brasileiros nunca esteve tão baixa. Nos últimos seis meses, entre maio e novembro, a avaliação positiva despencou 12 pontos percentuais, indo de 31% para o atual índice (19%), que é o mais baixo já registrado pelo atual governo. “Bolsonaro está ladeira abaixo. O povo brasileiro já compreendeu este é o governo destruidor da economia brasileira, destruidor dos empregos, da economia nacional, é o governo destruidor da vida, é o governo genocida”, declarou.

Por isso, ressaltou João Daniel, mais do que nunca a Câmara precisa debater e colocar em andamento um dos vários pedidos de impeachment do presidente que já foram protocolados na Casa. “Para que o Brasil possa voltar a ter um debate sobre o papel do Governo, do Estado brasileiro, a volta da soberania nacional e a assistência ao povo brasileiro, que está desempregado, que está na miséria”, afirmou.

Por Edjane Oliveira, da Assessoria de Imprensa

Foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados