Cânticos natalinos animam o cair da noite no Shopping Jardins

Corais e filarmônica apresentam-se às quintas-feiras na área verde central em frente à Praça de Alimentação Jardins

Durante o mês de dezembro, as noites de quinta-feira serão embaladas por belas canções no Shopping Jardins em Aracaju (SE). De 2 a 23 de dezembro, o empreendimento brindará as famílias com a boa música interpretada por corais, grupos vocais e filarmônica. As apresentações acontecerão às 19 horas no Jardim Iluminado e poderão ser apreciadas pelo público na Praça de Alimentação Jardins.

Abrindo a programação gratuita, o coral do Banese promete emocionar crianças, jovens, adultos e idosos com interpretações únicas de clássicos natalinos e grandes sucessos da música brasileira na próxima quinta-feira, 2 de dezembro, a partir das 19 horas. Já no dia 9 de dezembro, será a vez do Coral da Serra do Machado alegrar a noite e o Coral Sirius animará o jantar em 16 de dezembro. Encerrando a temporada de clássicos de Natal, a Orquestra Filarmônica de Aquidabã apresenta-se no dia 23 de dezembro.

Programação natalina

Apresentações teatrais, encontros com Papai Noel, paradas natalinas e Jardim Iluminado também integram as atrações do ‘Natal dos Balões’ no Shopping Jardins. Confira a programação:

Encontros com Noel

Até o dia 24 de dezembro, o Papai Noel recebe a visita das famílias e dos adoráveis pets em sua bela morada instalada na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo. Os encontros acontecem diariamente das 14h às 20h e, no dia 24, das 14h às 18h.

Paradas de Natal

Quarta-feira é dia de curtir os desfiles natalinos no Shopping Jardins. Das 17h às 18h, Dona Nuvem, Tio Arco-íris e Senhor Balão compartilham alegria com o público em uma encantadora parada de Natal. Ao som de belas canções e esbanjando graciosidade, eles desfilam pelo mall até chegarem na Praça Ipê.

Musicais infantis

Aos sábados, o Shopping Jardins brinda a garotada com os musicais ‘Jardim do Papai Noel’ e ‘Natalândia’. As apresentações acontecem no espaço ‘Natalândia’ localizado em frente ao Bob´s, das 15h às 18h, em sessões com duração de uma hora cada. O acesso é gratuito. Basta o adulto responsável pela criança retirar a pulseira nas lojas infantis, conforme programação disponível no site shoppingjardins.com.br.

Jardim Iluminado

A área verde central localizada em frente à Praça de Alimentação Jardins ganhou uma bela decoração com centenas de pontos de luz e, de sábado a terça-feira, das 18h às 21h, as famílias têm a oportunidade de apreciar e tirar fotos no belo espaço. O acesso é gratuito e limitado, mediante a apresentação de cadastro na plataforma Shopping Jardins Online (Android ou iOS) e respeitando os protocolos de biossegurança necessários, como uso de máscara obrigatório.

Natal dos Balões

Durante o horário de funcionamento do shopping, crianças, jovens, adultos e idosos curtem a decoração interativa com árvore com 10 metros de altura, casa do Papai Noel, balões infláveis, balanços, bicicleta que acende as luzes da árvore, picture spots, cachorrão e brinquedo giratório na Praça de Eventos Ipê e em estações distribuídas pelo mall. Espaço instagramável Balão dos Desejos na Praça de Alimentação Arcos, trenó do Noel e o tradicional presépio na Portaria B também integram as atrações.

‘Cânticos de Natal’

O quê? Apresentações de corais, grupos vocais e filarmônica.

Quando? De 2 a 23 de dezembro. Quintas-feiras às 19h.

Onde? Jardim de Inverno em frente à Praça de Alimentação Jardins do Shopping Jardins, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, em Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

Programação:

2 de dezembro – Coral do Banese

9 de dezembro – Coral da Serra do Machado

16 de dezembro – Coral Sirius

23 de dezembro – Orquestra Filarmônica de Aquidabã.

Mais informações: (79) 2107-5555| shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins

Da assessoria

Foto: Victor Caldas