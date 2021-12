Clientes Banese Card poderão ganhar até 10 mil de crédito na fatura

Durante o mês de dezembro, a cada R$ 150 em compras, os clientes concorrerão também a 30 prêmios de R$ 3 mil

Neste mês de dezembro, a Sergipe Administradora de Cartões e Serviços (SEAC) está realizando a campanha “Banese card – presente todo dia”. A cada R$ 150 em compras com o cartão genuinamente sergipano, em lojas físicas ou online credenciadas, em qualquer lugar do Brasil, o cliente receberá um número da sorte para concorrer a prêmios diários de R$ 3 mil, e ao prêmio especial de R$ 10 mil, ambos creditados na fatura. Os números da sorte serão gerados automaticamente e estarão disponíveis no portal Banese Card em até dois dias úteis após a compra.

Estão aptos a participar da promoção todo e qualquer cliente Banese Card pessoa física (titular ou dependente) residente em território nacional, e que esteja adimplente com a empresa. O sorteio dos vencedores está previsto para o dia 5 de janeiro de 2022, e a apuração e divulgação final dos contemplados para o dia 7 de janeiro de 2022. A entrega da premiação acontecerá em até 30 dias a contar da data da apuração.

É importante destacar que parcelas de compras feitas antes do início da promoção (01/12) não serão válidas para a campanha. Quando houver compra parcelada, realizada dentro do período promocional, será considerado o valor total da compra. Não serão contabilizados, para a emissão do número da sorte, os valores descritos na fatura referentes ao Seguro Banese Card, tarifas, parcelamento de fatura e transações estornadas (pendentes ou contestadas), bem como lançamentos a débito e encargos.

Compras no débito ou feitas com cartões de outras bandeiras, mesmo que recebidos nas maquinetas da TKS Soluções de Pagamento, não são elegíveis para a promoção. Os clientes que não desejarem participar da campanha podem solicitar a revogação da autorização de uso dos dados e exclusão da promoção enviando e-mail para atendimento@banesecard.com.br . Mais informações sobre a campanha estão no regulamento, disponível no site www.banesecard.com.br

Ascom Grupo Banese