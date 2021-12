Conservatório de Música de Sergipe lança edital para preenchimento de 290 vagas em cursos técnicos

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) torna público o processo seletivo de alunos para matrícula do ano letivo de 2022 do Conservatório de Música de Sergipe (CMSE), visando ao ingresso nos cursos de Técnico em Instrumento Musical e Técnico em Canto. As inscrições estarão abertas no período de 6 a 17 de dezembro de 2021, por meio do site: www.cmse.com.br. Estão sendo ofertadas 290 vagas, nas formas concomitante (candidatos que estejam cursando o ensino médio) e subsequente (candidatos que já concluíram o ensino médio), para os cursos de canto, bombardino, clarinete, contrabaixo acústico, contrabaixo elétrico, flauta, guitarra, percussão, piano, saxofone, teclado, trombone, trompete, tuba, violão, violino e violoncelo.

Os interessados devem cumprir os seguintes requisitos: para se candidatar na forma concomitante, o estudante deve ter disponibilidade de frequentar as aulas presenciais no turno ofertado e estar cursando o ensino médio durante o ano de 2021; já na forma subsequente, o candidato também deve ter disponibilidade de frequentar as aulas presenciais no turno ofertado e ter concluído o ensino médio. Para ingressar no curso técnico em Instrumento Musical o candidato deverá ter conhecimento prévio intermediário no instrumento musical, na teoria musical e na percepção musical; e para o curso técnico em Canto, o candidato deverá demonstrar sua capacidade técnica no canto bem como ter conhecimento dos principais elementos da teoria e da percepção musical.

De acordo com o diretor do CMSE, professor Heitor Mendonça, com a retomada das atividades presenciais, espera-se um grande número de inscritos para o ano letivo de 2022. “Esperamos superar a quantidade de inscritos do último processo seletivo. Nossos cursos são muito aguardados pela comunidade sergipana. Agora, que as aulas estão voltando de forma segura, estaremos de braços abertos para receber nossos alunos com muita arte”, disse.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de avaliação prática, avaliação teórica e avaliação de percepção musical; e para ser aprovado, o candidato deverá obter nota igual ou superior a 6,0 em cada avaliação. A classificação dos aprovados será feita por meio da média das três avaliações. Serão classificados os candidatos que atenderem aos requisitos exigidos no edital, pela ordem decrescente de pontos, até completar o número de vagas do curso, permanecendo os demais candidatos como excedentes.

O prazo de inscrição inicia-se a partir das 8h do dia 6 de dezembro e se encerra às 18h do dia 17 de dezembro, no site do CMSE. O candidato deverá preencher formulário online com as informações requeridas, e, ao fim do processo, será disponibilizado seu comprovante no ato da inscrição. É fundamental guardar o comprovante com o número da inscrição. O resultado final será divulgado no dia 27 de dezembro, a partir das 16h, no site da Seduc e na sede do Conservatório de Música de Sergipe.

Acesse mais informações no edital: https://bit.ly/31nbgjd