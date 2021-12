De Sergipe para Montevidéu: Washington comenta final da Libertadores

Flamenguistas e Palmeirenses de todo o Brasil invadiram Montevidéu, no Uruguai, para acompanhar a final da Libertadores no último sábado. Alguns sergipanos percorreram mais de 4 mil km até a capital uruguaia. De Aracaju, também embarcou o ex-jogador Washington Coração Valente para comentar a partida em rede nacional pelo SBT. Após o apito final, Washington enalteceu a conquista do Palmeiras, destacando a estratégia utilizada pelo técnico português Abel Ferreira. “Soube ganhar no esquema tático”, definiu.

Coração Valente também falou sobre a saída do técnico Renato Gaúcho, anunciada dois dias depois da perda do título. “A diretoria do Flamengo demorou para divulgar, mas era visível que não havia mais clima para ele ficar no comando da equipe”, afirmou.

Washington relembrou quando trabalhou com Renato Gaúcho no Fluminense e conquistaram o vice-campeonato da Libertadores em 2008. “Na época tínhamos um time muito bom e o Renato soube administrar bem o grupo. Chegamos a uma final inédita para o clube e perdemos o título nos pênaltis”, recordou o comentarista.

Ibope em alta e abraço para SE

O SBT conseguiu uma vitória histórica sobre a Globo com a transmissão da final da Libertadores. A emissora aplicou 26,3 (pico de 31) a 9,3 na rival carioca em SP e 30 (pico de 32) a 9 no RJ, de acordo com dados prévios do Ibope.

No fim da partida, o comentarista fez questão de mandar um abraço para Sergipe. “Quero agradecer a audiência de todos os brasileiros, em especial aos sergipanos que me acolheram tão bem”, disse o ex-jogador que mora em Sergipe desde 2017 e possui os títulos de cidadão sergipano e aracajuano.

De volta a Aracaju, Washington Coração Valente retoma as atenções para o seu empreendimento no setor de bares e restaurantes. Ele também volta a se dedicar aos compromissos no interior do Estado. Na condição de pré-candidato a senador por Sergipe, o ídolo tricolor visita neste fim de semana as cidades de Porto da Folha, Japoatã e Itaporanga.

Fonte e foto assessoria