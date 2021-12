Eleições das diretorias dos comitês de bacias hidrográficas do estado de Sergipe, vereador Ricardo Vasconcelos representa CMA

Na manhã da última terça-feira, 30/11, ocorreram as eleições das diretorias dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de Sergipe.

O representante da Câmara Municipal de Aracaju é o vereador Ricardo Vasconcelos (Rede Sustentabilidade). Sobre a sua missão no comitê Ricardo Vasconcelos disse:

“Serei o representante da Câmara Municipal de Aracaju. A nossa missão agora é discutir, com os outros 25 municípios que integram essa bacia quais são as ações que nós podemos fazer, nos próximos anos, para revitalizar essa bacia, aproveitar todo o potencial econômico que o rio tem e, de fato, devolvê-lo como já encontramos na nossa cidade em outras épocas: um rio navegável e despoluído, onde as pessoas podiam tomar banho como se fazia na Praia Formosa, por exemplo. Essa será nossa missão.”

O Presidente eleito é Ardilles Ferreira (IDESA – Instituto de Desenvolvimento do Vale do Cotinguiba), sendo a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro eleita para a vice presidência do CBH SERGIPE (@cbhriosergipe ), através do seu representante o Secretário Municipal do Meio Ambiente @samir_semma e a de Itabaiana para Secretária na figura de Edilene Barros dos Santos, Secretaria do Meio-ambiente.

O comitê de Bacia Hidrográfica é um importante espaço de gestão dos recursos hídricos, conhecido como parlamento das águas, e a participação do poder público municipal é fundamental para o desenvolvimento sustentável.

Para Ardilles o trabalho do Comitê é fundamental para trabalhar pela segurança e o desenvolvimento sustentável. “A missão de gerir nossos recursos hídricos dentro do interesse público é fundamental para trabalhar pela qualidade de vida da população com desenvolvimento sustentável. Gerir o destino e o uso das águas é defender a vida.

A nova gestão fará parte do biênio 2022/2024.

Texto #EquipeRV

Foto César Oliveira (CMA)