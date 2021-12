Governo paga primeira parcela do Programa Mão Amiga Laranja

Benefício foi creditado pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias), nesta terça-feira, 30 de novembro

Já está disponível para saque o pagamento da primeira parcela da edição 2021/2022 do Programa Mão Amiga Laranja. O benefício foi creditado pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias), na terça-feira, 30 de novembro. Para acessar os R$ 190 referentes à primeira das quatro parcelas, o trabalhador rural da colheita da laranja deve comparecer a qualquer agência ou Ponto Banese munido do cartão e senha do programa.

Desta edição, participam 4.401 beneficiários de 14 municípios da citricultura, na região Sul e Centro-Sul do Estado, segundo conta Ricardo Mascarello, diretor de Inclusão Produtiva e Cidadania da Seias “Assim, só nesta parcela, o Governo do Estado investe R$ 836.190 na economia dos municípios contemplados pelo programa. É um programa importante, que se destina a realmente auxiliar o trabalhador rural no período em que ele fica sem trabalho e, consequentemente, sem renda”, disse.

São contemplados, nesta vertente do programa, os municípios de Indiaroba, Itaporanga, Estância, Boquim, Riachão do Dantas, Pedrinhas, Arauá, Itabaianinha, Cristinápolis, Santa Luzia do Itanhy, Lagarto, Umbaúba, Salgado e Tomar do Geru.

Mão Amiga

O Programa Mão Amiga é realizado pelo Governo de Sergipe desde 2009, mitigando os efeitos do desemprego nos períodos da entressafra da cana e da laranja, entre os trabalhadores rurais. O programa foi ampliado em 2021, com a criação de uma nova vertente, o Mão Amiga Pró-Sertão Bacia Leiteira, para atender pequenos criadores do Alto Sertão durante a estiagem, com um benefício que será pago de dezembro a março. As inscrições seguem abertas nos escritórios da Emdagro de Canindé de São Francisco, N. Sra. da Glória, Gararu, Monte Alegre, Porto da Folha e Poço Redondo.

