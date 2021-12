Ibrain Monteiro alerta sobre casos de suicídio em Sergipe

O deputado Ibrain Monteiro (PSC) subiu à tribuna nesta quarta-feira, 01, para alertar o poder público sobre casos de suicídio em Sergipe. Ele falou que presenciar em dois momentos tentativas em um mesmo local.

O parlamentar esteve na última semana de outubro no alto sertão, na ponte entre as cidades de Lagarto e Itabaiana, quando viu uma precisa tentando se suicidar. O fato se repetiu na semana passada com outra pessoa.

“Nas duas vezes, eu desci do carro e conversei com a pessoa para que ele não cometesse este ato contra a própria vida. Eu e outras pessoas que passavam pelo local conseguimos convencer estas duas pessoas”, contou.

O deputado alertou que a ponte é utilizada quando alguém em depressão resolve cometer este ato. Por este motivo, ele pediu que o Estado possa tomar atitudes para prevenir este uso e garantir que as pessoas não tenham a possibilidade de suicídio no lugar.

“Eu quero propor ao Governo de Sergipe que faça uma contenção naquela ponte para que possa diminuir ou até empatar que essas pessoas que estão em desespero total de ceifar a própria vida. E quero pedir às prefeituras e ao Governo do Estado que possa dar uma atenção maior para prevenção do suicídio”, disse.

As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira