Influencer que relatou estupro em rodeio mostra denúncia de suposta nova vítima

Franciane Andrade, de 23 anos, afirmou nesta quarta-feira (1) ter sido estuprada no rodeio de Jaguariúna, em São Paulo, realizado nos dias 26 e 27 de novembro. Após a denúncia e desabafo da influenciadora no Instagram, outra vítima teria aparecido.

Na noite de segunda (29), Franciane relatou ter sentido fortes dores, mas desconhecia a suposta origem. “Não sabia que tinha sido violentada, comecei a sentir dor ontem à noite e hoje vim ao médico… fiz um exame, a polícia constatou que houve estupro e não sabe me dizer se foi um, dois ou três [homens]”, detalhou.

Em mensagem a Franciane, a suposta nova vítima relatou ter sofrido o mesmo abuso. “Aconteceu a mesma coisa comigo. Do nada, eu não lembro de nada. De repente acordei em frente a uma delegacia fechada em Vinhedo, meus amigos todos desesperados me procurando. Eu só choro o dia todo tentando lembrar o que aconteceu”, diz a pessoa que procurou Franciane, informando que estava no mesmo camarote que ela. “Meu Deus, o seu foi pior. Você acordou em outra cidade. Eu sumi entre o camarote e a pista premium. Eu sinto muito”, respondeu a influenciadora.

REDAÇÃO QUEM