João Daniel defende Rogério e reafirma a unidade e apoio do PT à sua pré-candidatura

O presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores em Sergipe (PT/SE), deputado federal João Daniel, disse nesta quarta-feira (01/12 que, diante das especulações que têm sido feitas sobre a candidatura do Partido dos Trabalhadores ao governo do estado em 2022, “reafirmo publicamente a unidade partidária e o apoio à pré-candidatura do senador Rogério Carvalho”.

A posição de Daniel foi exposta em decorrência das críticas dirigidas ao senador Carvalho, por ter votado favorável à manutenção de verbas orçamentárias secretas direcionadas pelos congressistas brasileiras e enviadas para seus estados e municípios na condição de emendas.

Daniel destacou que “Rogério Carvalho possui um histórico de luta, de militância e de coerência com o PT. Além disso, um profundo compromisso com a construção de um Brasil e de um Sergipe mais justos, mais solidários, mais fraternos e com mais oportunidades para todos e para todas””.

Segundo o presidente do PT sergipano, Junto com Lula, o companheiro Rogério Carvalho é a liderança capaz de colocar Sergipe novamente no caminho do desenvolvimento econômico, da geração de empregos e da distribuição de renda, especialmente para os mais pobres do estado.

João Daniel concluiu a sua falação afirmando que “Sergipe pode mais! Com coragem e juntos com o senador Rogério Carvalho, construiremos um projeto que vai transformar a vida do povo sergipano e honrar a trajetória e a memória de petistas históricos do nosso estado, como os saudosos Marcelo Déda e Zé Eduardo Dutra”.