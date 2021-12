Morre Jairo Lourenço, o Luciano da novela ‘Vale Tudo’. Ator tinha 60 anos e sofreu AVC

“Hoje partiu meu grande amigo Jairo Lourenço. Meu primeiro parceiro de teatro. Morávamos na mesma vila, com distância de 300 metros um do outro. Estávamos sempre por perto, nos ajudando a lidar com os contextos. Nos anos 80, foi uma alegria no bairro quando ele se tornou um ator de televisão e adentrava nossas humildes casas através das novelas globais.”

“Era um cara intenso, pleno. Para ele, viver foi uma passagem só de ida para o fluxo constante. Muita intensidade… Liberdade plena!”