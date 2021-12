Nasce filho de Thaila Ayala e Renato Goes. “Seja bem vindo, meu filho”. Francisco nasceu

Renato Goes usou sua conta nas redes sociais para contar que Francisco, seu filho com Thaila Ayala, nasceu, em uma postagem no Instagram, nesta quarta-feira (1º).

Na imagem publicação, o ator mostrou a marquinha do pé da criança em seu braço, que nasceu prematuro, de oito meses.

“Seja bem vindo, meu filho. Francisco nasceu. #MelhorDiaDaMinhaVida”, escreveu Renato na legenda.

“Parabéns papai! Beijos pra essa família linda!!! Parabéns @thailaayala e Viva Francisco!!!!”, desejou o ator Mouhamed Harfouch. “Todo o amor do mundo meu amigo!”, disse Miguel Rômulo. “Titia te ama demais”, escreveu Julia Faria. “MEU AFILHADO! O melhor presente foi vc chegar Francisco e eu tenho o pacto de estar pra sempre do seu lado. Te amo menino”, afirmou Fiorella Mattheis. “Viva”, disse Fernanda Paes Leme.

REDAÇÃO GLAMOUR