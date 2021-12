PM prende casal por tentativa de roubo na zona sul de Aracaju

Na tarde desta terça-feira (30), policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam um casal suspeito de cometer roubos no Bairro Marivan, na zona sul de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, uma equipe foi acionada pela vítima durante patrulhamento na região. Os policiais foram informados pela vítima de que um homem em uma bicicleta havia tentado tomar à força seu telefone celular, e colocado a mão em sua cintura insinuando estar armado.

A equipe realizou diligência e visualizou um homem com as características indicadas pela vítima em companhia de uma mulher. Durante abordagem pessoal, foram localizados com os suspeitos um aparelho celular da marca Motorola, uma bolsa e a quantia de R$ 145,00.

A vítima reconheceu o suspeito, que foi conduzido à Central de Flagrantes, juntamente com os materias apreendidos para a tomada de medidas cabíveis.

Ascom/PMSE