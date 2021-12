Polícia Civil de Itabaiana prende investigado por estelionato que causou prejuízo de R$ 70 mil

Policiais civis da Divisão de Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana, com apoio operacional da Delegacia de Campo do Brito e Divisão de Inteligência e Planejamento Polícia (Dipol), prenderam Fábio Augusto Barbosa Martins.

Segundo o delegado Gledson Santos, Fábio é suspeito da prática de estelionato, em virtude da fraude que causou prejuízo de R$ 70 mil à vítima, além de crime de lavagem de capitais.

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, durante as investigações foi apurado que Fábio cumpre pena no regime aberto por crime anterior e figura em mais de 80 registros processuais. O suspeito responde por crimes como estelionato, receptação, apropriação indébita, falsidade ideológica e furto. Inclusive com condenação definitiva em alguns destes.

Durante a manhã desta quarta-feira, Fábio foi localizado em um condomínio de alto padrão no município da Barra dos Coqueiros. Após conclusão das investigações, o inquérito policial será remetido à Justiça.

Informações e foto SSP