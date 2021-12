Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Glória

Nesta terça-feira (30), policiais da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória cumpriram mandado de prisão contra Rodrigo Feitosa dos Santos, conhecido como “Tigrão”, na zona rural do município.

Rodrigo é suspeito de praticar tentativa de homicídio em uma festa ocorrida no dia 03 de outubro de 2020, em Nossa Senhora da Glória. O suspeito teria esfaqueado a vítima três vezes após uma confusão envolvendo algumas pessoas que estavam na festa.

Logo após o crime, equipes da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória começaram as investigações para localizar o suspeito que estava foragido. Porém, poucos dias após o crime, o homem teria ameaçado a vítima que, com medo das retaliações do agressor, pediu ajuda à Polícia Civil.

No decorrer das investigações, o suspeito soube que estava sendo procurado e fugiu para o estado de São Paulo. Recentemente, ele retornou para a cidade de Nossa Senhora da Glória e, logo após a Polícia Civil ter conhecimento do fato, efetuou a prisão de “Tigrão” na tarde de hoje.

Fonte e foto SSP