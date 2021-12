Polícia Militar prende homem por desacato no município de Propriá

Na tarde desta terça-feira (30), policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam um homem por desacato no município de Propriá.

De acordo com as informações policiais, uma equipe da unidade realizava rondas de rotina quando visualizou uma motocicleta transitando sem placa e resolveu fazer uma abordagem ao condutor do veículo.

Ao notar a ação policial, o condutor, um adolescente, fugiu, mas foi interceptado em seguida. Em meio ao flagrante, o pai do adolescente esteve no local e se apresentou como o proprietário da motocicleta.

Bastante irritado, o homem exigiu que os policiais liberassem o filho e a moto imediatamente, antes mesmo do fim do processo de autuação. Alertado sobre a possibilidade de ser preso por desacato, caso continuasse com aquela atitude, ele afirmou que “tinha amigos e, por isso, não seria preso”.

Diante da insistência em desacatar os policiais, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com o veículo apreendido à Delegacia Regional.

Fonte: Ascom/PMSE