Posse  de Flávio Conceição na presidência no Tribunal de Contas do Estado será no dia 10

Escolhido pelo colegiado para presidir o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) no biênio 2022/2023, o conselheiro Flávio Conceição será empossado no próximo dia 10 de dezembro, às 9h30min, juntamente com os demais integrantes da futura Mesa Diretora, conselheiros Ulices Andrade e Angélica Guimarães, vice-presidente e corregedor-geral, respectivamente.

Passada a eleição, o futuro presidente da Corte antecipou de que forma pretende conduzir o órgão a partir do dia 1º de janeiro: “Cumpriremos com esmero e disposição as funções Constitucional e Legal direcionadas às Côrtes de Contas, dentre as quais destaco: a função de fiscalização e também a atuação pedagógica junto aos jurisdicionados, com a finalidade de assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade”.

Flávio também se disse honrado por ter sido escolhido pela maioria dos seus pares e elogiou o desempenho da atual gestão, que manteve o TCE com índices de produtividade similares aos de períodos anteriores, mesmo com as adversidades da pandemia. “A nossa gestão dará continuidade ao excelente trabalho que vem sendo desempenhado por este Tribunal”, pontuou.