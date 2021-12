Prefeitura abre as inscrições para segundo curso online da Fundat

A partir desta quarta-feira, 1º, a Prefeitura de Aracaju abre as inscrições para o segundo curso online promovido pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat). Desta vez, a capacitação é voltada à área de recepcionista e possui carga horária de 80h. No total, serão disponibilizadas 50 vagas. As aulas serão iniciadas no próximo dia de 15 e vão até o dia 13 de janeiro, das 8h às 12h, na sala virtual da plataforma Google Meet.

A capacitação na área de recepcionista já é ofertada pela Fundação no formato oficina e tem sido uma das mais procuradas pela população. Por conta da alta demanda, surgiu a necessidade de criar o curso de Recepcionista, na modalidade online, para ampliar e facilitar o acesso dos cidadãos que desejam se qualificar para esta função com o intuito de ingressar no mercado de trabalho.

Embora o curso seja online, as inscrições serão realizadas de modo presencial. Para isso, os interessados em se inscrever na capacitação devem comparecer à sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro. No ato da matrícula, é necessário preencher os seguintes pré-requisitos: ter 18 anos de idade ou mais, possuir o ensino médio completo e curso de informática básica.

Avanço tecnológico

Desde 2020, por conta da pandemia da covid-19, a Fundat vem investindo na modalidade online como alternativa de ensino para que a oferta de qualificação profissional não seja afetada. Exemplo disso é a oferta das oficinas online de capacitação e o primeiro curso online na área de cuidador de idoso que aconteceu de julho a setembro de 2021.

Agora, a Fundat avança mais uma vez no âmbito tecnológico com a oferta do segundo curso online de capacitação. O propósito é continuar proporcionando mais uma oportunidade de qualificação aos cidadãos.

Para a presidente da Fundat, Edivaneide Lima, esse curso é mais uma novidade para a população de Aracaju. “A nossa equipe idealizou a capacitação de recepcionista no formato online para viabilizar mais acesso a uma das áreas mais procuradas entre as oficinas e cursos da Fundat. Durante a pandemia, foi preciso pensar fora da caixinha e inovar usando a tecnologia a favor da qualificação profissional da Fundat e dos demais serviços que a Fundação oferece”, afirma Edivaneide.

