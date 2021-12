Prefeitura de Aracaju inicia vacinação acima dos 12 anos em escolas municipais nesta quarta

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal na capital sergipana e atingir o público com idade acima dos 12 anos, a Prefeitura de Aracaju montará pontos de vacinação contra a covid-19 nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs). A primeira escola atendida a ser atendida será a Emef Jornalista Orlando Dantas, localizada no bairro Olaria, nesta quarta-feira, dia 1°.

A vacinação na Emef Jornalista Orlando Dantas acontecerá pela manhã, a partir das 8h, e pela noite, a partir das 19h. Na unidade, 400 estudantes estão aptos a receber a imunização. Para o aluno menor de idade se vacinar, é necessário uma autorização assinada previamente pelo responsável.

“Estamos realizado ações que cheguem mais facilmente ao usuário. Temos ainda um déficit de pessoas que não tomaram primeira dose e que não retornaram para segunda e dose de reforço e iniciamos a busca ativa nas escolas e nos bairros. A parceria com a Secretaria da Educação é fundamental nesse processo”, afirma a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

De acordo com a secretária municipal da Educação, Cecília Leite, os estudantes do ensino fundamental fazem parte do público-alvo da vacinação. “É fundamental que a gente possibilite que as vacinas cheguem até eles. A escola é o lugar ideal para isso, pois também é papel da escola zelar pela segurança sanitária dos estudantes”, destaca.

De acordo com o coordenador pedagógico da Emef Jornalista Orlando Dantas, Anderson Tadeu Gonçalves, os pais e responsáveis já começaram a ser avisados sobre a vacinação. “Estamos enviando comunicados aos responsáveis pelos estudantes. Hoje, até as 22h, eles precisam vir à escola para pegar a autorização e, amanhã, trazer assinada junto com o cartão de vacina do aluno. Caso não consiga vir hoje, o responsável pode vir amanhã durante o horário de vacinação para autorizar a imunização do filho”, explica.

Outras unidades da rede municipal de ensino também receberão os postos itinerantes de vacinação. O calendário será definido e divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Além das escolas municipais, a Prefeitura de Aracaju também inicia nesta quarta-feira vacinação itinerante com carro da vacina percorrendo os bairros da capital, para aplicação de primeira, segunda e terceira doses do imunizante contra a covid.

Foto Sérgio Silva