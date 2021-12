Riachão do Dantas tem nota 9,8 transparência de acordo com o TCE

De acordo com avaliação do Tribunal de Contas de Sergipe, o município de Riachão do Dantas obteve um resultado considerado elevado a respeito das informações disponíveis no portal da transparência.

Os Índices divulgados pelo TCE/SE, mostram nota de 9,8 o que classifica o município como referência no Estado.

A análise, segundo o próprio Tribunal de Contas é Realizada pela Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos), por meio da Coordenadoria de Auditoria Operacional (Caop), e as fiscalizações tiveram início em 01/09/2021, levando em consideram aspectos já exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar Federal n. 101/2000) e pela Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei Federal n. 12.527/2011).

Esse é o quinto ano consecutivo em que ocorre a fiscalização que avaliou os portais da transparência das prefeituras e câmaras municipais do Estado de Sergipe.

O levantamento de dados é referente a esse ano de 2021 e encontra-se disponível no Diário Oficial Eletrônico da Corte​​​​.