RioMar Aracaju realiza os tradicionais desfiles natalinos, todas as quintas-feiras, até o dia 16 de dezembro

Dezembro chegou trazendo muitas atrações no RioMar Aracaju, entre elas as tradicionais Paradas de Natal. Amanhã (2), ao lado dos três simpáticos esquilos, Théo, Gigi e Teco e das ‘esquiletes’ bailarinas, Papai Noel irá desfilar pelo shopping tornando o Natal do RioMar ainda mais encantador e especial.

O desfile irá acontecer às 19h, com saída da Praça de Eventos Rio, e levará a magia do Natal por todo o shopping ao som de músicas natalinas executadas por uma bandinha superafinada. A atração também irá acontecer nos dias 9 e 16 de dezembro, no mesmo local e horário.

Junto ao Bom Velhinho, a trupe promete levar emoção aos frequentadores do shopping e tocar a todos com o verdadeiro espírito natalino espalhando doçura por onde passar. Emoção e alegria é o que não vai nas Paradas de Natal do RioMar. Confira toda a programação do Natal Mágico dos Esquilos no riomararacajuonline.com.br.

Serviço

O quê? Paradas Natalinas com Papai Noel, os Esquilos e as Esquiletes

Quando? Dias 2, 9 e 16 de dezembro, às 19h

Onde? Saída da Praça de Eventos Rio percorrendo os corredores do RioMar Aracaju, localizado na Avenida Delmiro Gouveia, 400 – bairro Coroa do Meio

Acesso? Gratuito

Da assessoria

Fotos Thiago Melo