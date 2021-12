Salgado paga salário dos servidores dentro do mês trabalhado

Nesta terça-feira, 30 de novembro, a Prefeitura de Salgado, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, pagou o salário dos servidores públicos municipais. Sem atrasos, a atual gestão deposita os vencimentos mês trabalhado.

Um compromisso que a atual gestão cumpre com rigor, pois valoriza aqueles que trabalham diariamente para o crescimento do município. Além disso, valorizar os servidores é um dos lemas da atual gestão que já antecipou, inclusive, a primeira parcela do 13º salário.

O prefeito de Salgado, Givanildo Costa, anunciou recentemente que em dezembro deste ano começarão os pagamentos dos salários atrasados dos servidores referentes ao mês de dezembro de 2020. Contas que foram deixadas pela gestão anterior.

Ascom – Prefeitura de Salgado