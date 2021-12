São Cristóvão divulga calendário cultural do mês de dezembro

Em dezembro, encontros folclóricos e comemorações natalinas marcam a programação cultural da Cidade Mãe de Sergipe. Essas e outras atividades serão promovidas pela Prefeitura através da Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe-Água (Fumctur), com o objetivo de atrair visitantes ao município e celebrar o período que encerra o ano.

A programação cultural da cidade começa já na próxima quinta-feira (02), às 17h, com um Ensaio Aberto do grupo Mulheres na Roda de Samba. Já no dia 04, sábado, ocorre mais um Ensaio, desta vez com grupos tradicionais sob a temática “Chegança Convida Burundanga”, às 18h. As duas atividades serão realizadas na Praça São Francisco.

“No mês de dezembro nós estamos retomando as atividades culturais que eram programadas para o ano todo. Dentro das possibilidades, por conta da pandemia, estamos voltando com os ensaios abertos, onde teremos a cada 15 dias um grupo ensaiando em praça aberta. A partir de cânticos e danças, esperamos atrair mais turistas para a cidade e contribuir no comércio local como forma de renda”, comenta a presidenta da Fumctur, Paola Santana.

No dia 11, às 17h, na Praça São Francisco, será realizado o encontro das Mulheres na Roda de Samba que está em sua 4º edição e contará com a participação de São Cristóvão pela primeira vez. Além da Cidade Mãe, o evento contará com exibição simultânea em outros países em três continentes em seus canais oficiais.

A coordenadora local do grupo, Elis Correia, destacou que a atividade será feita junto ao coletivo Mulheres do Samba de São Cristóvão, e para ela, há muita animação entre os envolvidos. “A cidade vem crescendo em seu cenário musical e artístico e temos muitas mulheres do campo musical aqui. Esse evento é um marco de empoderamento das mulheres cantoras, musicistas, produtoras, entre outras. Queremos mostrar que podemos estar onde quisermos e que o samba é lugar de mulher sim!”, declara Elis.

Acontecerá ainda no dia 14, às 9h, a entrega da readequação ‘Casa das Culturas Populares’, antiga Casa do Folclore. Já no dia 26 às 17h, terá o segundo ensaio aberto de grupos tradicionais, dessa vez com o Reisado da Paz na Praça São Francisco.

Natal na Cidade Mãe

A segunda metade de dezembro terá como destaque os eventos festivos do Natal na Cidade Mãe, que levará diversas atrações para várias localidades do município, a exemplo do Centro Histórico, Eduardo Gomes, e o Calçadão do Centro. O município também receberá uma iluminação especial dedicada ao período natalino.

Programação Completa

Ensaio Aberto – Roda de Samba das Mulheres

Quando: 02/12

Horário: 18hrs

Onde: Praça São Francisco

Ensaio Aberto – Abertura do Ensaio Aberto de Grupos Tradicionais com a temática “Chegança Convida Burundanga”.

Quando: 04/12,

Horário: 17h

Onde: Praça São Francisco

Roda de Samba de Mulheres – Encontro Nacional das Mulheres na Roda de Samba é um evento anual, que teve sua primeira edição em 24 de novembro de 2018.

Quando: 11/12

Horário: 17h

Local: Praça São Francisco

Entrega da readequação da Casa das Culturas populares – Evento marca a entrega da readequação da Casa do Folclore e que agora tem novo nome Casa das Culturas Populares

Quando: 15/12

Horário: 9hrs

Local: Antiga Casa do Folclore

Praça São Francisco

Natal da Cidade Mãe Calçadão

Quando:17/12

Horário: 16hrs

Local: Calçadão – Centro Histórico

Coral SAUDENCANTU do SINDIPREVI/SE

Natal da Cidade Mãe Eduardo Gomes – Apresentação de coral e o grupo Teatro de Mala com auto de natal – Espetáculo “O Mundo é um Circo”

Quando: 18/12

Horário: 20h

Local: Igreja do Loreto

Natal da Cidade Mãe Centro Histórico – Apresentação do coral da DESO, do SINDIPEMA, Lira sancristovense e projeção mapeada (mapping).

Quando: 22/12

Horário: 19h30

Local: Praça São Francisco

Ensaio Aberto – Ensaio Aberto de Grupos Tradicionais com o Reisado da Paz

Quando: 26/12

Horário: 17h

Local: Praça São Francisco

Show Pirotécnico

Quando: 31/12

Onde: Bairro Divinéia (Centro Histórico)

Praça da Igreja do Loreto (bairro Eduardo Gomes)

