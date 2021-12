TCE mostra que apenas 2 municípios conseguem nota 10 em transparência. Veja o ranking

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) avaliou os portais da transparência das prefeituras e câmaras municipais sergipanas. Nesta terça-feira (30) foi divulgado o ranking da transparência.

As informações passadas pelo TCE são de que em Sergipe, apenas dois municípios conseguiram nota 10 em transparência na gestão pública. No ranking, dois municípios obtiveram nota 10, que são Capela e Nossa Senhora de Lourdes.

Conforme foi apurado, uma prefeitura e quatro câmaras foram enquadradas no nível de transparência “crítico”; 21 prefeituras e 18 câmaras no “deficiente”; 34 prefeituras e 30 câmaras no “satisfatório” e 19 prefeituras e 23 câmaras no “elevado”.