Vereador Eduardo Lima presta homenagem ao médico Almir Santana

Na manhã desta quarta-feira, 01 de dezembro, dia em que é celebrado mundialmente o combate à AIDS, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), homenageou o médico Dr. José Almir Santana, responsável pelo programa DST/AIDS no estado de Sergipe.

Na décima terceira Sessão da Câmara de Vereadores deste ano, Eduardo Lima solicitou ao então presidente da mesa vereador Sargento Byron (Republicanos), que a mesma fosse denominada “Sessão Dr. Almir Santana”, em reconhecimento e homenagem ao trabalho árduo que o médico tem desevolvido ao longo dos anos em nosso município e estado. Dr. Almir foi o primeiro médico que aceitou tratar pacientes com HIV/AIDS, numa época em que o preconceito com essas pessoas era muito intenso em nossa sociedade. Ele está à frente do programa DST/AIDS há mais de trinta anos lutando para prevenção e combate contra essa enfermidade.

Aproveitando o dia em que se fala de saúde, o parlamentar destacou o trabalho realizado pela prefeitura de Aracaju, parabenizou a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira e da secretária de Saúde Waneska Barboza pelo excelente trabalho realizado em relação à imunização da população contra a covid-19. Ressaltou que a partir da datade hoje os aracajuanos contarão com o serviço de vacinação itinerante, algo que certamente torna o município um exemplo a ser seguido.

“Quero parabenizar as equipesde funcionários da saúde que estão se dirigindo à casa dos aracajuanos para realização dessa imunização”, afirmou o vereador.

Fonte e foto assessoria