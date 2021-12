Alessandro Vieira trabalhou de forma intensa para melhorias na PEC dos Precatórios

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) usou as redes sociais para reforçar o trabalho de construção política e as melhorias conquistadas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, aprovada nesta quinta-feira (02) no Senado Federal.

“Eu me tornei senador para gerar resultados positivos na vida das pessoas. Vou fazer oposição mas não vou me negar a construir o que o povo precisa. Foram semanas de negociação e de muito trabalho. Essa é a política que faço. Do diálogo e da construção de soluções necessárias”, ressalta Vieira.

A atuação firme do senador Alessandro Vieira, juntamente com outros colegas, como a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e os senadores José Aníbal (PSDB-SP) e Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), garantiu melhorias significativas. Um dos principais avanços é relacionado ao programa de transferência de renda, que passa a ser constitucional e permanente, integrado aos direitos sociais dos brasileiros. “Evitamos assim o risco de um programa eleitoreiro”, pontua Alessandro.

De acordo com o senador sergipano, todo espaço fiscal criado com a PEC fica reservado para o programa Auxílio Brasil e para a seguridade social. “Com isso garantimos que cerca de 21 milhões de famílias tenham acesso ao auxílio de R$ 400. É comida no prato de quem precisa e consumo movimentando a economia nas comunidades”, destaca.

Outra importante melhoria conquistada foi a garantia do pagamento – fora do teto – dos precatórios do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), encerrando uma espera de décadas dos professores e profissionais da Educação.

“É sempre bom lembrar: a fome não espera. Peço que a população continue acompanhando e cobrando resultados. É através da política que vamos solucionar os problemas do Brasil e você faz parte deste processo”, conclui Alessandro Vieira.