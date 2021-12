Alunos da UNINASSAU farão arbitragem da Taça Vôlei Sergipe

O evento reúne equipes de voleibol de todo o Estado de Sergipe

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, está participando da arbitragem da Taça Vôlei Sergipe, categoria adulto. Os alunos do curso de Educação Física da IES estão sendo capacitados para integrar o evento que acontece, até o próximo dia 5 de dezembro, nos colégios Treze de Julho, José Olino e Estação Cidadania Bugio.

O professor do curso de Educação Física da UNINASSAU e arbitro profissional de voleibol, Glauber Rocha, explica que o evento teve início no último dia 24, sendo uma parceria da UNINASSAU com a Prefeitura de Aracaju e governo do Estado. A competição conta com seis equipes no feminino e sete no masculino. “Alunos de vários períodos da UNINASSAU estão fazendo revezamento na composição da arbitragem no evento”, explicou Glauber.

Sobre a capacitação, Glauber disse que foi realizada por ele, pelo professor Francisco Albuquerque (Chico), responsável e idealizador da competição, e pelo coordenador de Esportes de Inclusão da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte, Luiz Carlos Bossa Nova. “A capacitação serve para instruir os alunos quanto as suas funções na organização do evento, em especial das partidas, no que tange a arbitragem”, disse o professor. Ele ressaltou ainda, que as participações nas partidas servem para que os alunos experimentem e vivenciem a competição como de fato ela é, dentro das quadras, e compreendam todo o enfoque organizacional.

Foto assessoria

Por Suzy Guimarães