Após reunião co comitê Cientifico, Governo do Estado cancela eventos públicos de fim de ano

O governador Belivaldo Chagas (PSD) voltou a se reunir nesta quinta-feira (02), com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae).

Após a reunião, ficou definido que todas as festas públicas para o período foram cancelados.

Ainda segundo o governador, estão autorizados, apenas, eventos privados, mas há restrições. Em locais fechados podem estar presentes 3000 pessoas, já em ambientes abertos até 5000.

Por conta disso, os organizadores precisam criar um projeto do evento e enviar para a Secretaria de Estado da Saúde para aprovação. Além disso, todos os participantes precisam ter recebido as duas doses contra a covid-19 ou apresentar teste negativo para a doença.

Já os eventos coorporativos que sejam realizados entre esta data do decreto, podem acontecer com 600 pessoas em espaços fechados e 900 em locais abertos.

A permissão do acesso se restringe apenas a pessoas que tenham recebido a 1ª dose e a 2ª dose de vacina contra a Covid-19 ou que apresentem teste antígeno RT-PCR de Covid-19 com resultado negativo com no máximo 48 horas de antecedência do evento com público a partir de 600 pessoas em ambientes fechados e 900 naqueles abertos.