Bandeira de Mello é empossado procurador-geral do Ministério Público de Contas

O procurador João Augusto Bandeira de Mello foi empossado nesta quinta-feira, 2, no cargo de procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC). A posse ocorreu em meio à sessão plenária do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), presidida pelo conselheiro Luiz Augusto Ribeiro.

Desde o último dia 4 de novembro, quando o então procurador-geral, Luis Alberto Meneses, ingressou no cargo de conselheiro do TCE, Bandeira de Mello passou a comandar o MPC de forma interina. Com a posse, ele irá concluir a atual gestão, que se encerra no próximo mês de fevereiro.

“Fico feliz e satisfeito em estar mais uma vez à frente do Ministério Público de Contas; isso me deixa muito honrado e tenham certeza de que mais uma vez irei colocar meu trabalho à disposição da sociedade sergipana”, destacou Bandeira de Mello.

Ao cumprimentar o procurador-geral em nome do colegiado, o presidente do TCE lhe desejou sucesso e exaltou a sua capacidade técnica. “Temos certeza de que irá desempenhar um brilhante trabalho à frente do MPC” , afirmou o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro.

Procurador do MPC desde 2003, após aprovação em concurso público, Bandeira de Mello já exerceu a Procuradoria Geral de Contas nos biênios 2008-2010, 2010-2012, 2016-2018 e 2018-2020.

Por DICOM/TCE

Foto assessoria